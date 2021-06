SK이노, 폐플라스틱 활용 직원 공모전

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 4,500 등락률 -1.60% 거래량 790,092 전일가 281,500 2021.06.18 15:30 장마감 관련기사 [요즘 신입] ⑤"신입 친화적 카카오가 삼성보다 인기"…일터 바뀌어야 인재 온다[클릭 e종목] "에코프로비엠, 우려 딛고 2Q '깜짝 실적' 전망"SK에너지, 7638억원 규모 주유소 토지·건물 처분 결정 close 은 다음 달 2일까지 전국 사업장에서 직원들이 참여하는 폐플라스틱 재활용 아이디어 공모전을 연다. 이 회사는 폐플라스틱 재활용을 ESG(환경·사회·지배구조) 전략 가운데 삼고 있다. 공모 기간 사회적기업이 만든 플라스틱 업사이클 제품도 판다.

‘플라스틱’과 ‘플러스(+)’ 단어를 조합해 플러스틱 페스티벌이란 붙인 이번 행사에는 회사가 키우고 있는 우시산의 캠핑박스나 여름용 담요, 몽세뉴의 티셔츠, 라잇루트의 태블릿PC 파우치 등이 판매된다. 플라스틱 재활용을 위한 사업을 추진하는 걸 뛰어넘어 구성원이 자발적으로 참여하는 형태로 실천적 ESG를 강화하기 위해 이번 행사를 기획했다고 회사는 설명했다.

임수길 SK이노베이션 밸류크리에이션센터장은 "ESG 경영은 사업에서 뿐 아니라 일상에서도 실천해야 할 만큼 중요한 화두"라고 말했다.

