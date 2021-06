멕시코시티, 초·중·고 대면 수업 재개 2주 만에 다시 중단

[아시아경제 유병돈 기자] 멕시코의 수도 멕시코시티가 각급 학교의 대면 수업을 재개한 지 2주 만에 다시 중단하기로 했다.

멕시코시티 교육 당국은 오는 21일(현지시간)부터 공·사립 초·중·고등학교의 대면 활동을 중단한다고 19일 밝혔다.

이는 멕시코시티의 코로나19 위험 정도를 나타내는 신호등이 '녹색'에서 '노란색'으로 한 단계 상향된 데 따른 조치다.

인구 900만명의 대도시 멕시코시티는 지난해 코로나19 상륙 이후 1년 넘게 대면 수업을 하지 못하다가 최근 확산세가 주춤해짐에 따라 지난 7일 처음으로 '녹색' 신호등으로 전환하고 학교 문을 열었다.

그러나 이후 확진 건수와 병상 포화도가 소폭 증가하자 다시 등교를 중단시킨 것이다. 등교가 재개된 후 2주간 멕시코시티의 학교에선 총 8건의 확진 사례가 나왔다.

지금까지 멕시코의 코로나19 누적 확진자는 247만여명, 사망자는 23만1000여명이다.

