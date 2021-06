국민 93% "국산 코로나 백신 개발 필요"…임상시험 참여는 21%에 그쳐

20대에선 부정적 인식 다소 높아…"참여자 모집 위한 지원방안 마련"

[아시아경제 유병돈 기자] 국민 대다수가 우리 기술로 국산 코로나19 백신을 개발해야 한다는 데 동의했지만, 임상시험 참여에는 소극적인 것으로 나타났다.

20일 보건복지부와 국가임상시험지원재단이 공개한 '국산 코로나19 백신 임상시험에 대한 국민 인식조사' 결과에 따르면 전체 응답자의 92.3%가 '현 시점에서 국산 코로나19 백신 개발이 필요하다'고 답했다.

이번 조사는 국산 코로나19 백신의 임상 3상 시험을 본격적으로 시작하기에 앞서 국민들의 인식 수준을 조사하고자 이뤄졌다. 설문에는 전국의 만 18세 이상 성인 남녀 1600명이 참여했다.

조사 결과, 현 상황에서 국산 코로나19 백신 개발이 중요하다고 생각하는 응답자는 전체의 92.8%였다.

백신 개발이 시급하다고 생각하는 응답자 역시 87.8%로, 국민 10명 중 9명에 가까운 수준이었다.

이번 조사에 참여한 다수는 국산 코로나19 백신 개발을 위한 임상시험에 긍정적인 태도를 보였다.

임상시험에 대한 태도를 묻자 74.3%가 '긍정적인 편' 또는 '매우 긍정적'이라고 답했는데 이런 인식은 60대(85.3%), 50대(82.6%)에서 특히 높은 편이었다.

긍정적 평가를 한 이들 중 50.7%는 국산 백신을 개발하게 되면 코로나19 상황에서 '백신 자주권'을 확보할 수 있다는 점을 가장 높게 평가했다. 코로나19 종식에 기여할 수 있다는 답변도 23.7%나 됐다.

반면, 임상시험을 부정적으로 여기는 답변은 20대가 10.2%로, 50대(1.4%) 혹은 60대(1.7%)의 6배 이상이었다.

임상시험에 부정적인 견해를 드러낸 응답자들은 '아직 검증되지 않은 의약품을 사용한다'(37.9%), '코로나19 백신 임상시험에 대한 정보가 제한적이다'(32.8%) 등을 이유로 꼽았다.

국산 코로나19 백신을 개발하기 위한 임상시험이 안전하다고 여기는 응답자는 전체의 33.8% 수준이었다. '보통'이라고 답한 응답자가 51.4%로 가장 많았으나 '안전하지 않다'는 답변도 14.9%나 됐다.

임상시험 참여 부분에 있어서는 소극적인 답변이 많았다.

응답자 가운데 78.6%는 국산 코로나19 백신 개발을 위한 임상시험에 참여할 의사가 없다고 답했다. 참여 의향이 있다는 답변은 21.4%로, 국민 10명 중 2명을 겨우 넘는 수준이었다.

50대와 60대에서는 참여 의향이 24%였지만, 20대에서는 16.5%에 불과해 연령별로 차이를 보였다.

임상시험에 참여하겠다는 답변 중에는 '백신 자주권 확보'(36.1%), '신약 개발에 기여'(20.1%) 등을 이유로 꼽은 경우가 많았다. 참여하지 않는 이유로는 '국산 백신 부작용에 대한 우려'가 30.7%로 가장 많았다.

참여율을 높인 방안으로는 '이상반응 발생 시 충분한 보상'(71.2%·복수 응답), '임상시험 결과 데이터의 투명한 공개'(64.2%), '참여시 유급휴가 및 출장 인정'(56.5%) 등이 거론됐다.

복지부 관계자는 "임상 참여자 모집을 위해 대국민 홍보를 강화하는 한편, 안전하게 국산 코로나19 백신 임상시험에 참여할 수 있도록 다양한 지원방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr