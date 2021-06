▶천금동씨 별세, 오순희·오유진·오미희·오은희·오반탁씨 모친상, 서성익·전근식(한일시멘트㈜ 대표이사)·박승순씨 장모상 = 20일 오전 8시55분, 대전 을지병원 장례식장 특1호실, 발인 22일 오전 7시30분, 장지 충북 옥천군 옥천읍 수북리 선영. (042)259-1081

