쿠팡 "화재원인 조사 적극 협조…모든 사업장 특별점검"

강한승 쿠팡 대표 입장문 "유가족 평생 지원 방안 마련"

"순직 소방관 자녀 위한 '김동식 소방령 장학기금' 만들 것"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 덕평물류센터 화재 사고 원인 조사에 협조하고 전 사업장 특별점검을 진행하겠다고 밝혔다. 화재 진압 중 순직한 고(故) 김동식 구조대장의 유가족 지원 방안과 장학기금도 마련하겠다고 했다.

강한승 쿠팡 대표는 20일 입장문을 내고 "안전한 사업장을 만들기 위한 투자와 노력을 지속하겠다"면서 "화재 원인 조사에 적극 협조하고 조사 결과를 통해 추가적으로 필요한 부분이 있으면 적극 개선하도록 하겠다"고 밝혔다.

또한 "화재 예방을 위해 쿠팡의 모든 물류센터와 사업장을 대상으로 특별 점검을 진행해 개선할 수 있는 방안을 찾도록 하겠다"고 말했다.

쿠팡은 화재로 일터를 잃은 직원들을 위해 급여를 정상 지급하겠다는 뜻도 밝혔다. 강 대표는 "직원분들도 생계에 지장이 없도록 최선을 다하겠다"면서 "1700명의 상시직 직원분들에게는 근무할 수 없는 기간에도 급여를 정상적으로 지급하겠다"고 말했다.

화재 진압 과정에서 목숨을 잃은 광주소방서 김동식 구조대장에 대해 애도의 뜻을 전한 쿠팡은 "유가족이 어려움을 겪는 일이 없도록 유족과 협의해 평생 유가족을 지원할 수 있는 구체적 방안을 마련하겠다"고 말했다.

이어 "부상을 입고 치료 중인 소방관님에 대해서도 조속히 쾌유할 수 있도록 모든 지원책을 마련하겠다"며 "고인의 숭고한 뜻을 기릴 수 있도록 유족과 협의해 순직 소방관 자녀들을 위한 '김동식 소방령 장학기금'을 만드는 방안을 마련하겠다"고 했다.

한편 쿠팡은 그동안 안전한 사업장 구축을 위해 노력해왔다는 입장도 전달했다. 지난 1년 간 안전전문 인력 700명을 추가로 고용했으며, 안전 관리를 위해 2500억원 이상을 투자했다고 밝혔다.

이어 "덕평물류센터의 경우 지난 2월부터 4개월 동안 전문 소방업체에 의뢰해 상반기 정밀점검을 완료했다"면서 "소방 안전을 위해 필요한 추가적인 개선 사항을 모두 이행한 상태였다"고 했다.

