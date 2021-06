文 대통령, UN 사무총장 연임 축하…"한반도 평화, 글로벌 위기대응 협력"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 연임을 축하하며 글로벌 위기 대응을 위해 협력하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 20일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "유엔 사무총장 재선을 진심으로 축하드린다"며 이같이 밝혔다.

구테흐스 사무총장은 18일(현지시간) 유엔 총회에서 만장일치로 재선이 확정됐다. 앞서 문 대통령은 구테흐스 사무총장과 지난 11~13일 영국 콘월에서 열린 주요7개국(G7) 정상회의에 참석해 인사를 나눈 바 있다.

문 대통령은 "콘월에서 인사를 나눈지 며칠 만에 축하를 전하게 되어 기쁘다"며 "한반도의 항구적 평화와 감염병, 기후변화 등 글로벌 위기 대응을 위해 앞으로도 사무총장님과 긴밀하게 협력하겠다"고 밝혔다.

이어 "한국은 한반도는 물론 전세계의 평화와 번영을 위한 여정에 늘 유엔과 함께해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr