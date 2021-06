[이번 주 IPO] 6월 넷째 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(6월) 넷째 주에는 로봇청소기 개발 업체 에브리봇이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

◆에브리봇= 2015년 설립된 에브리봇은 물걸레 전용 로봇청소기를 개발한 기업이다. 지난해 가격 경쟁력과 기술력을 바탕으로 매출액 492억원, 영업이익 130억원의 실적을 달성했다.

올해 하반기 출시가 예정된 첫 IoT 스마트 홈 연동 제품을 시작으로, 로봇청소기를 넘어 가사 전반을 책임지는 자율주행 홈 서비스 로봇 개발을 목표로 하고 있다.

로봇청소기는 가사 서비스 로봇 시장 내 독보적인 점유율을 확보하고 있다. 맞벌이, 1인가구, 애완동물을 기르는 가구 등이 점차 늘어남에 따라 로봇청소기 시장도 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망된다.

국내 TV홈쇼핑을 비롯해 온라인 쇼핑몰 전 채널, 백화점, 할인마트 등 500여 개의 국내 유통망을 통해 제품을 선보이고 있는 에브리봇은 국내뿐만 아니라 해외시장에도 진출해 활발한 판매활동을 진행 중이다. 에브리봇은 유럽, 중국, 일본을 비롯한 세계 20여개국에 로봇청소기를 수출하고 있으며 지난해 7월부터는 미국 아마존에도 진출해 반년 만에 매출 100만불을 달성했다.

이번 상장에서 에브리봇은 총 112만주를 공모할 계획이다. 공모 희망가 범위는 3만2600원~3만6700원으로 이에 따른 공모 금액은 365억원~411억원이 될 전망이다. 오는 24일에서 25일 기관투자자의 수요예측을 받아 공모가를 결정해 29일~30일 양일간 일반투자자의 청약을 받는다. 상장은 내달 이뤄질 전망이다. 주관사는 NH투자증권이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr