[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장과 박현선 라비앙 대표는 은 16일 강남구청 회의실에서 취약계층을 위한 기부물품 전달식을 가졌다.

서울 강남구청과 피에스인터네셔널 라비앙이 ‘복지증진 및 지역경제 활성화’를 위한 업무협약을 체결했다.

강남구와 라비앙은 본 협약을 통해 저소득 취약가구에 성금 및 성품 등을 정기 지원하는 등 사회적 문제해결에 적극 협력하기로 했다.

