"나도 좀 맞자" 잔여백신 예약 전쟁…허지웅 "알람은 잊어라" 꿀팁 공개

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19 잔여 백신 접종 예약 경쟁이 나날이 심해지는 가운데 누리꾼들 사이에서 예약에 성공하기 위한 다양한 방법이 시도되고 있는 것으로 알려져 화제를 모았다.

최근 코로나19 백신을 접종받은 작가 허지웅 씨는 지난 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 코로나19 예방접종 증명서가 담긴 사진과 함께 "잔여 백신 예약하는 팁을 알려드리겠다"는 글을 게시했다. 그는 "알람은 잊어라. 알람 확인해서 들어가면 어차피 늦는다"며 "진득하게 폰이랑 씨름하고 있을 시간을 먼저 준비하라"고 당부했다. 이어 허 씨는 "앱에 들어가서 내가 백신을 맞으러 어디까지 갈 수 있을지를 감안해 지도의 검색 영역을 확대하라. 그리고 업데이트를 계속 눌러라", "잔여 백신이 지도보다 목록에 먼저 뜨는 경우도 있으니 업데이트를 열 번 누르는 동안 목록도 한 번씩 눌러서 확인하라" 등의 설명을 남겼다.

허 씨는 "오전보다 오후가 유리하다. 병원이 마감하기 전인 3시 이후부터 5시 사이에 잔여량이 한꺼번에 올라올 수도 있다"며 "병원 위치나 백신의 종류를 선택하기보다는 그냥 빨리 누르는 데에 집중해야 한다. 그걸 읽다가 놓친다"고 설명했다. 또 그는 "어제 작정하고 한 시간을 투자해서 겨우 잔여 백신을 맞았다"며 "이제 다른 사람에게 전염으로 폐 끼칠 일이 없다고 생각하니 생일 선물 같다. 모두 성공하시길 바란다"고 글을 마무리했다.

허 씨의 설명과 같이 각종 SNS와 온라인 커뮤니티 등지에는 잔여 백신 예약에 성공하는 각종 방법이 공유되고 있다. 이들은 공통적으로 알림을 기다리기보다는 새로고침을 이용하되 '읽지 말고' 누르라는 조언을 남기고 있다. 백신의 종류 등을 확인해서 고르는 동안 다른 사람에게 순서가 밀릴 수 있기에 확인 창이 뜨는 대로 구분 없이 바로 눌러야만 한다는 의미다. 또 매일 특정한 시각에 맞추어 잔여 백신 알림을 띄우는 병원을 공략하라는 조언도 있다.

한 온라인 커뮤니티에는 '자동 새로고침' 방법까지 등장했다. 해당 커뮤니티 이용자는 "(잔여 백신이) 일반적으로 오전에는 거의 안 나오고, 점심 이후부터 간간이 보인다"고 밝혔다. 또 "업무 시간에 계속 새로고침을 누르면서 확인하기도 어려운 데다가 알림을 켜 둬도 눈보다 빠른 손을 가진 분들이 항상 가져가시더라"라며 "저는 간단한 스크립트를 이용해 새로고침을 했다"고 네이버의 예약 서비스와 개발자 도구 등을 이용한 자신만의 자동 새로고침 팁을 공개했다. 이 이용자는 "이를 위해선 미리 로그인과 인증 과정을 거쳐 놓는 게 좋다", "새로고침 간격을 너무 짧게 하면 백신이 떠 있는 상태에서도 새로고침이 될 수 있으니 시간은 알아서 조절하라" 등의 설명을 함께 남겼다.

카카오 측에서도 지난 15일 카카오톡 지갑을 통해 코로나19 잔여 백신을 빠르게 찾는 팁을 전했다. 카카오 측은 "손가락으로 지도를 이리저리 움직이면 이동할 때마다 잔여 백신 수량이 바로바로 업데이트된다"고 밝혔다. 또 "카카오톡 잔여 백신 지도 아래쪽의 '잔여 백신 있음'란에 체크하면 예약 가능한 접종 기관만 골라서 볼 수 있다", "이 두 가지를 함께 시도해 보면 누구보다 빠르게 잔여 백신을 발견할 수 있다"고 밝혔다.

