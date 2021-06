추미애, 23일 오후 2시 대선 출마 선언한다

[아시아경제 박철응 기자] 추미애 전 법무부장관이 오는 23일 공식적으로 대선 출마를 선언한다.

추 전 장관은 20일 페이스북에 '사람이 높은 세상' '사람을 높이는 나라'라는 제목의 글을 올렸다.

그는 "오랜 고심 끝에 결심했다. ‘사람이 높은 세상’을 향한 깃발을 높게 들기로 했다"면서 "사람보다 높은 것은 없다. 사람은 돈보다 높고, 땅보다 높으며, 권력보다 높다"고 했다.

유튜브 방송인 '추미애TV'를 통해 출마 선언을 한다.추 전 장관은 "출마 선언식은 비대면 온택트 방식으로 진행될 예정"이라며 "제가 개혁의 저항에 맞서 외롭게 고군분투하던 시절, 국민 여러분께서 힘내라며 만들어주신 구독자 21만의 <추미애TV>를 통해 생방송으로 만나 뵙게 될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "별도의 내빈도 없고, 축사도 없다. 근사한 세레모니도 없다. 오직 저의 열정과 비전에 국민의 목소리만 담겠다"고 했다.

시간은 오는 23일 오후 2시, 장소는 파주 헤이리 잇탈리 스튜디오라고 한다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr