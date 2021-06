송파구, 장애인식개선 캠페인 영화 ‘학교가는 길’ 상영

장애인과 비장애인 더불어 사는 사회 만들어 가기 위한 희망 메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 장애인가족지원센터를 통해 18일 롯데시네마 월드타워점에서 장애인부모연대 송파지회와 함께 '2021 장애인식개선 캠페인, 영화 ‘학교가는 길’ 상영회를 실시했다.

이번 행사는 송파구 주민대상으로 장애인에 대한 이해를 높이고 공감을 이끌어 내기 위한 장애인식개선 캠페인 일환으로 마련됐다.

영화 ‘학교가는 길’은 2020년 개교한 서울 강서구 특수학교인 서진학교 설립을 이끌어낸 학부모들의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화다.

특수학교 설립을 반대하는 주민들 앞에서 무릎을 꿇고 눈물로 호소하는 어머니들의 3년간 여정을 필름에 담았다.

이 날 상영회에는 장애인과 장애인가족 등 주민 90여명과 박성수 구청장, 남인순 국회의원, 송파구의회 의원 등이 참석했다.

100분간의 영화 상영 뒤 장애인과 그 가족이 ‘보통의 삶’을 위해 간절하게 싸워나간 모습들에 공감하는 등 서로의 소감을 공유하는 뜻깊은 자리도 마련됐다.

누구에게나 당연해야할 등굣길이 장애인과 그 가족에게는 힘겨운 싸움이 이었다는 사실이 깊은 울림을 전했다.

한편 상영회는 사회적거리두기에 따라 관람인원을 제한, 좌석 간격 유지, 마스크 착용, 발열체크, 출입명부 작성 등 방역수칙을 철저히 준수, 진행했다.

박성수 구청장은 “영화 ‘학교가는 길’은 장애인과 그 가족들만의 이야기가 아닌 우리 누구와도 맞닿아 있는 이야기”라면서, “장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 지역사회를 만들기 위해 더욱 관심을 갖고 노력하겠다”고 말했다.

