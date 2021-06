3분기 전기요금 오를까?…한전 21일 인상여부 발표

[아시아경제 주상돈 기자] 한국전력공사가 올 7~9월의 전기요금 인상여부는 21일 발표한다.

정부와 한전은 올해부터 전기 생산에 들어간 연료비를 3개월 단위로 전기요금에 반영하는 연료비 연동제를 도입했다. 3분기 전기요금은 3∼5월 연료비를 토대로 결정된다.

이 기간 두바이유 평균 가격은 배럴당 64달러 수준으로 2분기 기준 시점(작년 12월∼올해 2월)의 평균 가격(55달러)보다 16%가량 올랐다. 3분기 전기요금 인상이 불가피한 상황이다.

올해 들어 국제유가 등 연료비가 오른 점을 고려하면 전기요금을 올리는 것이 맞지만, 인플레이션(물가상승) 우려가 커져 동결할 가능성도 점쳐진다. 올해 들어 국제유가가 급격히 오르며 지난달 소비자물가가 9년 1개월 만에 가장 많이 치솟는 등 인플레이션에 대한 우려가 커진 상황이다. 지난 2일 이억원 기획재정부 제1차관은 "전기요금, 가스요금 등 공공요금은 전반적인 물가 상황을 보아가며 안정적으로 관리하겠다"고 했다.

정부는 2분기 전기요금 인상도 유보했었다. 연료비 상승분을 반영하면 1kWh당 2.8원 올렸어야 했으나 공공물가 인상을 자극하고 서민 가계에 부담을 줄 수 있다는 점을 이유로 요금을 동결했다.

3분기 전기요금도 동결시 연료비 연동제에 대한 유명무실 논란이 불가피하다. 또 연료 가격 상승분을 전기요금에 반영하지 못하는 경우 한전 실적에도 부정적 영향을 줄 수밖에 없다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr