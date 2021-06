“부경대 입시정보는 쉽고 명확해” 고교 기여대학 사업 7년 연속 선정, 7억5천만원 지원받아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 알토란 같은 입시정보를 제공해 수험생 부담을 덜어준 노력으로 부경대가 정부로부터 7억원 넘는 ‘고교사업 지원’ 예산을 따냈다.

국립 부경대학교(총장 장영수)가 교육부의 고교교육 기여대학 지원사업에 7년 연속 선정됐다고 20일 밝혔다.

부경대는 교육부가 최근 발표한 2021년 고교교육 기여대학 지원사업 최종 선정 결과 지난해에 이어 지원자격에 제한이 없는 유형1 부문에 선정됐다.

고교교육 기여대학 지원사업은 대입전형 공정성 강화와 고교교육 내실화, 사회적 책무성을 높이기 위해 대학을 지원하는 사업이다.

부경대는 교육부 평가 결과 대입전형의 공정성 및 투명성 확보, 전형구조 단순화 및 정보공개 등을 통한 수험생 부담 경감 노력, 사회통합전형 운영 등 사회적 책무성 준수 여부 등에 높은 평가를 받았다.

부경대는 이번 사업 선정에 따라 사업비 7억5300만원을 지원받아 대입전형 운영 및 역량강화 프로그램을 운영하고, 고교-대학 연계 프로그램과 추수지도 프로그램 등을 확대 추진할 계획이다.

한편 부경대는 지난 2015년 사업 선정 이후 7년 연속 이 사업에 선정되며 공정한 대입전형 운영 등 고교교육 내실화에 기여한 성과를 인정받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr