추미애, 23일 대선 출마 선언…"'사람이 높은 세상' 향해 깃발"

[아시아경제 오주연 기자] 추미애 전 법무부 장관이 대통령 선거 출마 선언 계획을 밝혔다.

20일 추 전 장관은 페이스북을 통해 "오랜 고심 끝에 결심했다. '사람이 높은 세상'을 향한 깃발을 높게 들기로 했다"면서 오는 23일 오후 2시 유튜브 '추미애TV'를 통해 대선 출마 선언을 하기로 했다고 적었다.

추 전 장관은 "사람보다 높은 것은 없다. 사람은 돈보다 높고, 땅보다 높으며, 권력보다 높다"며 "'사람을 높이는 나라'는 주권재민의 헌법정신을 구현하며, 선진강국의 진입로에서 무엇보다 국민의 품격을 높이는 나라"라고 설명했다.

출마선언식은 유튜브 중계 등을 통해 비대면 방식으로 진행될 예정이다.

추 전 장관은 "제가 개혁의 저항에 맞서 외롭게 고군분투하던 시절, 국민 여러분께서 힘내라며 만들어주신 구독자 21만명의 유튜브 '추미애TV'를 통해 생방송으로 만나 뵙게 될 것"이라고 강조했다.

전국은 물론 세계 곳곳의 국민과 함께 같은 시간, 같은 곳을 바라보고자 한다면서 별도의 내빈이나 축사 없이 열정과 비전을 소개하겠다고 했다.

