용인시, 물류창고 50곳 '특별점검'

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 물류창고로 등록된 50개 업체를 대상으로 화재ㆍ재난 예방 특별점검에 들어갔다.

용인시는 지난 17일 이천 덕평 쿠팡물류센터 화재로 막대한 인명 및 재산 피해가 발생함에 따라 같은 날부터 별도 점검반을 꾸려 물류창고업으로 등록해 영업중인 관내 50개 업체를 대상으로 집중 점검에 나섰다고 20일 밝혔다.

시는 점검반을 통해 구조, 전기, 소방 등의 시설물 안전 실태와 안전점검 이행 여부, 가스ㆍ유독물 등의 위험물 안전관리 실태 등을 점검하고 있다.

시는 점검 결과 경미한 지적 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 중대 지적사항에 대해선 업체의 조치 계획을 받아 이행 여부를 확인한 뒤 미이행 시 소방서 등 유관기관의 협조를 얻어 강력 행정 조치할 계획이다.

시 관계자는 "화재에 취약한 물류창고업에 대한 예방적 점검을 강화해 대형 화재가 발생하지 않도록 사전에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

