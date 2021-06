GH, 안산·구리지역 '장기전세주택' 77호 공급

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 안산과 구리지역 장기전세주택 77호를 공급한다.

GH는 다음 달 5일부터 9일까지 무주택 서민을 대상으로 안산 백운2지구와 구리 수택지구의 장기전세주택(재건축) 77호에 대한 입주자를 모집한다고 20일 밝혔다.

장기전세주택은 무주택 서민의 주거복지 증진을 위해 재건축아파트를 매입해 주변시세의 80%이하로 공급하는 주택이다. GH는 이번 공급에서 주거 취약계층의 주거비용 부담을 덜어주기 위해 주변시세 대비 저렴한 보증금으로 공급할 예정이다.

대상 주택은 '이편한세상초지역센트럴포레' 29호, 한양수자인구리역'48호 등 77호다. 두 단지 모두 역세권의 신축아파트로서 많은 입주 수요가 예상된다.

신청 대상은 장애인, 국가유공자, 신혼부부 등 우선공급 대상자와 일반공급 대상자다. 무주택 세대구성원, 월평균 소득, 자산 보유 등을 포함한 공고문에서 정하는 자격요건을 충족한 자 중 우선순위에 따라 입주자를 선발한다.

임대 기간은 2년씩으로 최대 9회까지 재계약 가능하며 최장 20년간 거주할 수 있다.

신청은 다음 달 5일부터 9일까지며, 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 비대면 방식인 인터넷 청약(https://apply.gh.or.kr)을 통해 접수한다.

만 65세 이상 고령자 및 장애인 등 온라인 신청이 어려운 계층 중 방문예약 접수 신청자에 한해 현장접수를 진행한다.

기타 자세한 내용은 GH 홈페이지(www.gh.or.kr) 분양(임대)공고 게시판에 게시된 모집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

