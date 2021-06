9년간 1000번 넘게 연인 돈 11억원 뜯은 50대男에 징역 5년 선고

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 9년 동안 1500여 차례나 연인을 속여 사업비 11억여원을 뜯어낸 50대에게 실형이 선고됐다.

울산지법 형사12부(황운서 부장판사)는 사기 혐의로 재판에 넘겨진 A씨(남)에게 징역 4년의 실형을 선고했다고 20일 밝혔다.

울산지법에 따르면 A씨는 중국에서 제조해 한국으로 수입해 판매하면 큰 수익을 낸다며 신발사업에 투자할 돈을 B씨로부터 빌렸다.

A씨는 이런 방법으로 2017년까지 9년 동안 1450여 차례에 걸쳐 총 11억원 가량을 뜯어낸 것으로 드러났다.

A씨는 다른 내연녀에게 사업비 명목으로 이미 돈을 빌린 상태였으며, 신용불량자로 2억원이 넘는 채무가 있어 처음부터 B씨의 돈을 갚을 생각이 없었던 것으로 판단됐다.

재판부는 “A씨는 여러 차례 비슷한 범행을 저질러 처벌받은 적이 있고, 돈을 갚지 않은데다 피해자가 엄벌을 원하고 있다”고 선고 이유를 설명했다.

