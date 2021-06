접종 시작 이후 114일만…어제 하루에만 21만1990명 접종

[아시아경제 유병돈 기자] 코로나19 백신 1차 접종자가 누적 1500만명을 돌파했다.

지난 2월 26일 접종이 시작된 이후 114일만, 115일째 되는 날 세운 기록이다.

20일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 21만1990명으로 집계됐다.

이에 따라 1차 접종자는 누적 1501만2455명이 됐다. 이는 전체 인구(지난해 12월 기준 5134만9116명)의 29.2% 수준이다.

