"기후변화, 나랑 무슨 상관?"…과학토크쇼로 알려 준다

국립중앙과학관, 21일 온라인 생방송 토크쇼 진행

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 21일 과학 토크쇼 '상상력천국, 과학관Live'의 두 번째 방송을 선보인다.

이 방송은 과학커뮤니케이터와 과학자가 하나의 주제에 대해 다양한 시각의 이야기를 펼치는 생방송 과학토크쇼다. 지난 4월 19일 ‘우주와의 대화, 인간의 공간을 넓히다‘라는 주제로 첫 선을 보였다.

이번 2회차 토크쇼는 '기후변화, 나랑 무슨 상관?'이라는 주제로 진행된다. 문경수 과학탐험가, 케이웨더 예보센터 반기성 센터장과 함께 <기후변화 쫌 아는 10대>, <나의 과학자들>등 다양한 논픽션 과학도서를 집필한 이지유 작가가 출연하여 환경오염과 기후변화에 대한 흥미로운 이야기를 들려 준다.

유튜브 스트리밍 채팅을 통해 관람객의 질문을 받는 등 온라인 관객과의 실시간 소통도 진행한다. 21일 오후 4시부터 90분 동안 유튜브 채널 ’국립중앙과학관‘에서 라이브로 방송될 예정이다. 실시간 채팅에 참여 후 응모한 관객을 대상으로 추첨을 통해 상품을 제공하는 이벤트도 있다.

