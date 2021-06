7월부터 '40년 모기지 출시'…보금자리론 한도 확대

청년 맞춤형 전월세 지원한도 1억원 상향

[아시아경제 김진호 기자] 다음 달 1일부터 40년 초장기 정책모기지 상품이 도입되고 보금자리론의 세대당 한도가 기존 3억원에서 3억6000만원으로 늘어난다. 또한 대학생 등 무주택 청년에 대해선 '청년 맞춤형 전월세' 지원한도도 1억원으로 상향 조정된다.

금융위원회는 20일 이 같은 내용을 골자로 한 '서민·실수요자 금융지원방안' 후속 조치를 공개했다.

먼저 만 39세 이하 청년과 혼인 7년 이내 신혼부부에 대해 '40년 만기' 정책모기지를 도입한다. 대상은 보금자리론과 적격대출 상품이다. 소득이 많지 않은 청년가구의 만기를 연장해 매월 원리금 상환부담을 줄여주겠다는 것이다. 3억원 대출시 30년 만기의 원리금 상환액은 124만1000원이지만 40년으로 늘릴 경우 105만7000원으로 감소하게 된다.

보금자리론의 대출한도는 기존 3억원에서 3억6000만원으로 확대하기로 했다. 보금자리론은 집값 6억원 이하 연간소득 7000만원 이하 가구에 제공하는 고정금리 주택담보대출로 연간 17만 가구가 이용하고 있다.

청년 전월세 대출 확대 및 전세대출 보증료도 인하하기로 했다. 한도를 기존 7000만원에서 1억원으로 3000만원 상향 조정한다. 대출한도 상향으로 연간 약 5000여명의 청년이 추가로 혜택을 누릴 것으로 금융당국은 내다본다.

청년 맞춤형 전월세, 취약계층 특례보증 등에 적용되는 최저 보증료는 0.05%에서 0.02%로 인하하기로 했다. 전세대출 및 전세금반환보증의 전반적 보증료도 함께 낮춘다.

금융위 관계자는 "제도 개선사항은 7월 1일 대출 신청분부터 적용된다"며 "초장기모기지 상품의 경우 민간 부문에서도 도입될 수 있도록 다양한 방안을 하반기 중 검토해보겠다"고 말했다.

