송파구 석촌호숫가서 문화 브런치 즐기세요~~~

6월27일까지 문화실험공간 호수서 청년예술인 기획전시 '호숫가 브런치' 진행... 코로나로 어려운 예술가들에겐 전시기회 제공, 주민에게 문화 힐링 선사

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 27일까지 문화실험공간 호수에서 청년예술인 기획전시 '호숫가 브런치'를 진행한다.

구는 코로나19로 많은 공연·전시가 취소·연기되면서 무대를 잃은 청년작가들에게 예술을 펼칠 기회를 제공, 지역주민의 다양한 문화욕구를 충족시킨다는 취지에서 청년예술인 기획전시를 마련했다.

송파청년정책네트워크와 송파청년문화예술네트워크 리브파인의 청년예술가들이 함께 참여한 이번 전시는 코로나19시대에 주목 받고 있는 ‘1인’ 개념에 대한 이야기를 담고 있다.

구는 석촌호수를 방문하는 주민 또는 관광객들이 편안하게 관람할 수 있도록 설치형 회화, 일러스트, 미디어아트 등 시각예술 작품을 통해 코로나19시대에 주목 받고 있는 ‘1인’개념에 대한 이야기를 담아냈다.

이번 전시는 ▲미디어에 범람하는 인스턴트 이미지를 차용해 작업하는 강태구몬 작가 ▲일상의 감각을 예술로 승화하는 최진저 작가 ▲자신의 모습을 동양화로 표현하는 박하리 작가 ▲관객과 작품이 서로 반응하는 요소를 미디어아트에 적용하는 장소통역사 작가까지, 청년예술인들의 개인성을 담은 작품들이 펼쳐진다.

특히, 장소통역사 작가가 진행하는 미디어아트 작품은 VR(Virtual Reality)기술을 활용한 전시로 관람객들이 가상현실 세계를 간접적으로 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

관람시간은 오전 10시부터 오후 8시까지다.

더불어 6월26일과 27일 이틀간 오후 4시부터 5시30분까지는 문화실험공간 호수 1층에서 청년예술인의 공연 ‘음악 한 스푼 와르르’가 진행된다.

전시와 공연은 별도의 예약 없이 방문하여 방문객 QR확인 및 열 측정 후 관람할 수 있으며, 모든 관람객은 반드시 마스크를 착용한 채 이용해야 한다.

박성수 송파구청장은 “청년작가들 기획전시를 통해 주민분들이 다양한 예술을 경험, 잠시나마 힐링하는 시간을 갖길 바란다”며 “앞으로도 지역내 문화공간을 최대한 활용해 청년들에게는 예술 활동공간을, 주민들에게는 문화향유 기회를 제공하는 다양한 상생정책을 발굴·확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 지난 9일 새롭게 문을 연 ‘석촌호수 아뜰리에’에서도 청년예술인들의 전시와 공연이 진행될 예정이다.

현재는 개관을 기념, ▲석촌호수 아뜰리에 개관전 ▲뮤지컬 갈라쇼 등을 무료로 관람할 수 있다.

