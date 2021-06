강북구, 2021년 장학생 모집기간 25일까지 연장

25일까지 동 주민센터 방문 신청... 4개 분야 44명 모집··· 고등학생 100만원, 대학생 200만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 올해 장학생 대상자 공모기간을 25일까지 연장한다.

강북구 장학금은 매년 저소득층 학생에게 주는 생활지원 성격의 학업장려금이다. 장학생으로 뽑히면 고등학생은 100만원, 대학생은 200만원을 받는다.

선정인원은 고등학생 29명, 대학생 15명 등 총 44명이다.

신청 대상은 공고일(2021. 5. 24.) 기준으로 지역에 계속해 1년 이상 주민등록 주소지를 두고 있는 주민과 그 자녀다. 올해 국가·지방자치단체·학교·민간단체에서 장학금을 받지 않아야 한다.

장학금은 복지, 우등, 유공, 강북희망 분야로 나뉜다. 복지분야에서는 경제 사정으로 학업에 어려움을 겪고 있는 고등학생 13명, 대학생 15명이 선정된다.

우등분야는 생활이 어려우면서 입학성적 또는 직전 학기 재학 중 성적이 재적학년 정원의 상위 20% 이내에 해당하는 고등학생이 신청할 수 있다.

유공분야는 지역내 거주자·사업장 종사자 중 1년 이상 지역사회에 성실히 봉사하고 구정발전에 기여한 자의 고등학생 자녀 2명이 선발대상이다.

강북희망 분야에서는 선행, 효행, 사회봉사 등 특별한 공적으로 소속 학교장이 추천한 고등학생 9명이 뽑힌다.

신청을 원하는 주민은 동 주민센터로 찾아가면 된다. 선발결과는 7월말에 구 누리집에서 확인할 수 있다. 선정 학생은 8월과 10월, 2회에 걸쳐 장학금을 받는다. 기타 궁금한 사항은 구청 복지정책과로 문의하면 된다.

박겸수 강북구청장은 “경제적으로 어려운 상황에 있는 학생들에게 이번 장학금이 커다란 도움이 될 것으로 본다”며 “학생들이 아무 걱정 없이 꿈을 펼칠 수 있도록 최대한 지원하겠다”고 말했다.

