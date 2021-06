건강보험정책에 국민 목소리 담아 … ‘건보 국민참여위원’ 위촉식·토론회 부산 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 건보 국민참여위원회를 아시나요?

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 지난 19일 지역본부 대회의실에서 ‘건강보험 국민참여위원회’ 위촉식을 했다.

참여위는 보험료 부담의 주체이자 정책 대상자인 국민의 의견이 건강보험 정책에 반영될 수 있게 하려고 2012년부터 운영되고 있다.

2019년부터는 지역사회의 다양한 목소리를 반영할 수 있도록 지역별 국민 위원을 모집해 운영하고 있다. 올해는 34명의 부산·울산·경남 시민이 위원으로 선정돼 건강보험 정책에 반영할 목소리를 낼 예정이다.

국민 위원은 건강보험 정책에 관심 있는 대한민국 국적의 만 19세 이상 신청자 중 성별, 지역,연령 등을 고려한 선정기준에 따라 선발돼 향후 1년간 활동하게 된다.

장수목 본부장은 “보험료 부담의 주체인 일반 국민이 정책에 목소리를 담을 수 있는 국민 참여 채널이 마련돼 기쁘다”며 “지역 시민을 대표하는 자부심과 책임감으로 활동할 위원들의 다양한 의견을 들을 방침”이라고 말했다.

