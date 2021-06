울산시장이 직접 챙긴다 … 9월까지 코로나19 고충·애로 청취 현장간담회

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시장이 코로나19로 인한 시민의 고통을 직접 듣기 위해 현장을 찾는다.

울산시는 시민을 응원하고 애로사항을 청취하기 위해 오는 9월 30일까지 ‘민생소통 특별 현장간담회’를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 간담회는 송철호 울산시장이 직접 민생경제 현장을 찾아가 각계각층의 시민을 만나 간담회에서 들은 다양한 의견을 시정에 반영하기 위해 마련됐다.

울산시는 다양한 사람과 소통하기 위해 보건·복지, 경제·일자리, 문화·관광, 환경·녹지, 안전·행정 등의 분야로 나눠 50개소를 방문할 예정이다.

간담회는 소규모 현장 간담회 또는 비대면 영상회의로 진행된다.

울산시는 애로사항과 문제점을 확인해 해결 가능한 사안부터 즉시 시행할 수 있도록 조치하고 제도 개선사항 등 추가적인 협의가 요구되는 부분은 중앙부처와 관련기관과 협의를 통해 시민 의견을 반영할 계획이다.

송철호 울산시장은 “코로나19로 인해 소외계층이 늘어나고 소상공인의 어려움이 가중되고 있어 민생 현장을 직접 찾아가는 소통 시간을 마련했다”고 말했다.

