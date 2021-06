[오늘 날씨]19일 전국 대체로 햇볕 쨍쨍…자외선 차단제 필수

전국 대체로 맑고 대기도 청정

낮에는 아침보다 10도 이상 올라

강원 북부는 일부 오후 소나기

[아시아경제 차민영 기자] 토요일인 19일 전국이 대체로 맑고 대기도 청정 수준을 보일 전망이다. 다만 강한 햇볕에 직접 피부가 노출되지 않도록 자외선 차단제를 바르는 등 주의해야 한다.

강원 영동 북부는 구름이 많고 오후에 강원 북부 산지 일부 지역에 소나기가 내릴 수 있다. 예상 강수량은 5∼10㎜다.

이날 오전 5시 현재 전국 주요 지역의 기온은 서울 17.7도, 인천 18.1도, 수원 17.8도, 춘천 17.1도, 강릉 20.8도, 청주 19.1도, 대전 18.5도, 전주 19.1도, 광주 18.9도, 제주 21.3도, 대구 19.7도, 부산 19.8도, 울산 20.2도, 창원 19.3도 등이다.

낮 최고 기온은 23∼31도로 예보됐다. 맑은 하늘로 햇볕이 들면서 내륙을 중심으로 아침에 비해 10도 이상 오를 전망이다. 전날 더웠던 강원 동해안과 경북 동해안은 어제보다 1~3도 낮고 이외 전국은 선선했던 어제보다 2~5도 높겠다. 다만 습도가 낮아 실제 체감온도는 1~2도 낮을 전망이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

아침까지 서해안과 강원영서 남부, 경북 북부 내륙, 전북 동부, 경남 서부를 중심으로 안개가 짙게 낄 것으로 예보됐다. 서해안 일부지역에는 이슬비가 내리는 곳도 있겠다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1m로 일겠다. 먼 바다의 파고는 전 해상 0.5∼1.5m로 예상된다.

기상청은 "자외선에 직접 노출되지 않도록 자외선 차단제를 꼭 바르고 외출해 달라"며 "오전 10시부터 오후 3시까지는 햇볕이 특히 강하기 때문에 실내에 머무르거나 그늘에 숨어있는 게 좋다"고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr