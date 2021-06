서울신용보증재단, 지역상권 스토리 브랜드화…시민공모전 시상식

지역상권 활성화 위해 숨겨진 상권 스토리 발굴 시민공모전 진행…6개 상권스토리 최종 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울신용보증재단이 18일 마포구 소재 본점 사옥에서 ‘지역상권 스토리 발굴 시민공모전 시상식’을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 공모전은 코로나19 확산으로 지역 상권 매출이 지속적으로 감소하고 경기 침체가 장기화됨에 따라 숨겨진 상권스토리 발굴하여 지역경제에 활기를 불어넣고자 기획되었다.

재단은 지역상권 소상공인과 자치구 등 지역경제 주체들과 함께 발굴된 스토리를 활용한 스토리북 및 홍보영상 제작, 조형물 설치 등 상권브랜드화 사업을 추진해 이야기가 있는 상권, 다시 찾고 싶은 상권을 조성할 계획이다.

1등상인 대박스토리상은 용산구 소재 퀴논거리를 대상으로 베트남 퀴논의 황금거북이 설화를 접목한 숙명여자대학교 ‘거북이의 꿈’ 팀(전은영, 박고은, 최희정)이 수상했다.

한종관 이사장은 “코로나19 확산으로 골목상권 경기침체에 따른 소상공인의 어려움이 매우 심각하고 엄중한 상황”이라며 “지역상권에 활기를 더할 수 있는 다양한 지원정책을 부단히 마련하고 시행해 나가겠다”고 말했다.

