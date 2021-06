스페인, 26일부터 실외에서 마스크 벗는다

[아시아경제 금보령 기자] 스페인에서는 오는 26일부터 실외 마스크 착용 의무가 사라질 것으로 보인다.

18일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 페드로 산체스 스페인 총리는 이날 실외 마스크 착용 의무를 폐지할 방침이라고 밝혔다. 오는 24일 내각이 관련 방침을 승인할 전망이다.

이는 스페인 국민 절반 가까이가 코로나19 백신을 한 차례 접종하면서 확산세가 수그러든 덕분이다. 최근 14일간 인구 10만명당 감염자 수는 17일 기준 96.6명으로 한 달 전 150명이 넘었던 것과 비교하면 크게 줄었다.

스페인은 지난해 5월 대중교통을 시작으로 마스크 착용을 의무화했다. 6세 이상이면 일부 경우를 제외하고 실내외에서 마스크를 꼭 써야 한다. 마스크를 쓰지 않을 경우에는 벌금이 부과된다.

스페인 정부는 지난달 9일 각 지방자치정부에 야간통행금지나 이동제한을 내릴 권한을 부여한 국가경계령을 해제한 바 있다.

