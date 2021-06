與 '병역 의혹' 영상 내리자…이준석 "민주당 민낯, 억까 말자더니" 쓴소리

與, 병역비리 의혹 관련 영상 게재했다가 비공개 전환

이준석 "10년 전 검찰 무혐의 나도 이러고 있다"

"협치 기조 이어가겠지만…황당"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당이 이준석 국민의힘 대표에 대한 병역비리 의혹을 제기하는 영상을 게재했다가 뒤늦게 내린 가운데, 이 대표는 이를 두고 "민주당식 협치의 민낯이 드러났다"며 강하게 비판했다.

이 대표는 18일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 자신의 병역 의혹 관련 언급을 한 민주당 영상 주소를 공유하면서 "정당 공식 유튜브가 이러고 있는 것을 보니 황당하다"며 이같이 말했다.

이어 "검찰을 졸로 보니까 이미 10년 전 검찰 무혐의 나도 이러고 있겠다"며 "억까(억지로 까기) 하지 말자면서요"라고 꼬집었다.

이 대표가 공유한 영상은 현재 비공개 상태다. 이에 대해 이 대표는 "민주당 측에서 영상을 내린 것"이라며 "실수로 이해하고 협치의 기조는 이어 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 김용민 민주당 수석최고위원은 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 이 대표의 병역비리 의혹을 언급했다.

김 수석최고위원은 "이 대표와 관련된 여러 의혹 중 산업기능 요원으로 복무 중에 지원 자격이 없는 국가사업에 참여했다는 의혹은 합리적 근거가 있어 보인다"고 지적했다.

그러면서 "언론이 제기하는 의혹이 사실이라면 이 대표가 해당과정에 지원했던 어떤 청년의 기회를 박탈한 것"이라며 "진실을 밝히길 기다리겠다"고 말했다.

이같은 의혹에 대해 이 대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 반박하고 나섰다.

이 대표는 "김용민 의원이 유튜버들이 하는 이야기를 듣고 저에게 병역 의혹을 제기했다는데 이미 10년 전에 끝난 이야기"라며 "소프트웨어 마에스트로 지원 당시 병무청과 정보통신산업진흥원에 문의해서 다 확인하고 지원했다"라고 설명했다.

이어 "10년 전에 병무청에서도 아무 문제없다고 하고 강용석 당시 의원이 고발해서 검찰에서도 다시 들여다봐서 문제없다던 사안"이라며 "검찰이 그거 다 수사한 것"이라고 강조했다.

그러면서 "송영길 민주당 대표와 협치를 논하고 오자마자 이런 일을 최고위원이라는 분이 벌이면 참 민망하다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr