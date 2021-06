[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강서구 <4급 승진 내정자>▲김송자(교육청소년과장) ▲송삼선(가족정책과장) ▲김미영(가양제2동장) <5급 승진 내정자>▲김의진(감사담당관) ▲김경종(신청사건립추진단) ▲허은옥(협치분권과) ▲송동윤(기획예산과) ▲정연오(재무과) ▲장경인(세무관리과) ▲박현규(지역경제과) ▲권오숙(복지정책과) ▲안재용(안전관리과) ▲남궁순철(복지정책과) ▲김경일(생활보장과)

