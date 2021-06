日, 코로나 백신 접종 '11월 이전 완료' 목표로

[아시아경제 금보령 기자] 일본 정부가 올해 11월 이전에 코로나19 백신 접종을 마무리하겠다는 계획을 내놨다.

교도통신에 따르면 일본 정부는 18일 스가 요시히데 총리 주재의 임시 각의를 열고 '경제재정 운영지침'과 성장전략을 결정했다.

다음 해 각 부처의 예산 편성에도 반영되는 이번 지침은 스가 총리가 공언해온 것처럼 전체 희망자를 대상으로 한 코로나19 백신 접종을 10~11월 안에 완료하겠다는 목표를 담고 있다.

2월부터 의료 종사자를 시작으로 코로나19 백신 접종이 진행되고 있는 일본에서는 7월 완료를 목표로 차순위인 65세 이상 고령자 접종이 이뤄지고 있다.

이번 지침에는 7월부터 시작되는 도쿄 올림픽·패럴림픽과 관련해 '안전하고 안심할 수 있는 대회를 실현한다'는 내용도 포함됐다.

이와 함께 긴급할 경우에는 더 강력한 체제와 사령탑의 지휘로 대책을 추진하고, 도도부현(광역자치단체)을 넘나드는 대응을 강화할 전망이다.

