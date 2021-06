[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오후 리모델링을 마친 대림도서관을 찾아 시설을 라운딩하고 참석자들과 함께 기념촬영을 했다.

채 구청장과 영등포구의회 고기판 의장을 비롯한 구의원들과 함께 리모델링 경과를 보고 받고 개방형 열람실과 휴게공간, 로비 등 도서관 시설을 꼼꼼히 살폈다.

채현일 구청장은 "쾌적하게 리모델링을 마친 대림도서관이 지역 주민들이 편하게 들러 책도 읽고 이웃을 만나 소통하는 사랑방으로 자리매김 하길 바란다"며 "책과 문화로 탁트인 지식문화도시 영등포를 열심히 만들어가겠다"고 전했다.

