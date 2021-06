박영훈 민주당 전국대학생위원장 "경선 연기하면 2030 등 돌릴 것"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 박영훈 더불어민주당 전국대학생위원장이 원칙 엎는 경선 연기가 청년들을 민주당에서 등 돌리게 할 가장 빠른 방법이라며 경선 반대 입장을 명확히 했다.

박 위원장은 18일 페이스북을 통해 "요즘 우리당(민주당)은 어떤 합당한 일을 하던, 어느 옳은 말을 하던 2030 청년들에게 조롱을 당한다"며 "이전과 같은 신뢰를 주고 있지 못하기 때문에 민주당이 어떤 일을 해도 청년들에겐 밉게 보이는 것 같다"고 안타까운 현실을 전했다.

그는 그러면서 "이런 상황에서 민주당이 원칙을 지키지 않는 모습을 보여준다면 청년들에게 비난과 조소를 받게 될 것 같아 두려운 마음까지 든다"며 "오늘도 일부에서는 대통령 후보자 선출을 위한 경선을 연기하자는 목소리가 나오고 있는데, 경선 연기가 (민주)당을 위한 걱정의 마음인 것은 이해하지만 원칙는 지켜야 한다"고 분명한 입장을 밝혔다.

박 위원장은 원칙을 지켜야 하는 이유에 대해서는 "이것(경선 연기)은 80만 명의 당원 동지들께서 만드신 당헌ㆍ당규를 지도부의 권한으로 무력화하는 일"이라며 "당헌ㆍ당규가 당원과 국민께 드리는 더불어민주당의 약속이라면 국민과 당원의 공감받지 못하는 경선 연기는 약속을 일방적으로 깨는 일"이라고 주장했다.

나아가 "최근 실시된 여론조사에도 원래대로 9월까지 대선후보를 선출해야 한다는 입장이 65.1%이며 경선 일정을 연기해야 한다는 입장은 15.5%에 머물렀다"며 "민심 또한 원칙을 지키라 말하고 있는 만큼 민심과 당의 결정은 일치되어야 한다"고 덧붙였다.

특히 "우리가 스스로 했던 약속을 깬다면 앞으로 과연 누가 민주당을 신뢰할 수 있을까 걱정된다"며 "공정함과 원칙이 중요한 가치인 지금 시대의 2030청년들에게는 민주당을 외면하도록 하는 결정적인 계기가 될 수도 있다"고 경고했다.

박 위원장은 다만 "당원ㆍ동지 그리고 선배들께서 가장 걱정하시는 많은 인원이 함께하지 못해 흥행이 어렵다는 말씀에도 일리가 있지만 국민의힘 전당대회가 흥행했다고 평가받는 것은 수많은 인파가 현장에 참가했기 때문이 아니라, 전당대회 과정에서의 요소가 관심을 끌기에 충분했기 때문"이라고 강조했다

이어 "경선 흥행의 요소는 수만 명의 지지자들이 한 곳에 모이는 것 외에도 많다"며 "오히려 민주당이 원칙을 지키고 새로운 모습을 보여준다면, 그것이 대선 승리에 더 가까이 다가가는 일이 될 것"이라고 조언했다.

