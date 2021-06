시화MTV 일대 ‘반달섬 웅신미켈란의아침’, 상가 분양, 오피스텔 잔여 호실 분양 마감 앞둬

시화MTV 대규모 개발호재를 담은 ‘반달섬 웅신미켈란의아침’이 지난 5월 홍보관 개관 이후 오피스텔과 상가 분양을 진행하고 있다.

분양 관계자는 18일 “오피스텔의 경우 잔여 호실이 많이 남아있지 않고, 상가도 일부 위치는 예약 대기까지 진행됐다”고 밝혔다. 특히 대부분의 계약자들은 온라인 청약 시스템보다, 직접 홍보관을 방문하고 즉시 계약하며 분양 열기를 입증했다.

시화MTV ‘반달섬 웅신미켈란의아침’은 우수한 입지 조건과 거대한 개발호재, 탄탄한 교통망 등을 통해 홍보관 오픈 이후 분양 문의가 이어졌다.

상가는 분양을 시작하자마자 쏟아지는 계약 문의 요청에 현재 잔여 물량이 거의 없고, 오피스텔 역시 대부분 분양돼 빠른 예약 신청이 필요한 것으로 알려졌다.

‘반달섬 웅신미켈란의아침’은 시화MTV 반달섬 C7-4 블록 일대에 위치한다. 일반상업시설 지구단위계획구역에 근린생활시설 및 업무시설(오피스텔)로 들어선다.

대지면적 2,308.6㎡(698,3515평), 건축면적 1,612.0311㎡(487,6394평), 연면적 29,898.3079㎡(9,044.2381평) 규모로 조성되며, 지하 1층~지상 27층, 총 8가지 세대 타입을 제공하고 최대 330대 차량을 수용할 수 있는 주차시설을 포함한다.

1층에는 가시성과 접근성이 뛰어난 스트리트 상가가 조성된다. 수변상가 역할을 하는 스트리트형 상가를 통해 입주자들은 편리하게 상가 시설을 이용할 수 있고 반대로 상가 수요자들은 입주자를 비롯해 유동인구를 배후수요로 흡수한다.

해당 건물이 들어서는 시화MTV는 지역 내 교통환경이 크게 개선될 예정이다.

경기 안산·시흥~서울 여의도를 잇는 복선전철인 신안산선이 오는 2024년 개통 예정이고 4호선 금정~사당 급행 노선(2022년 예정), 평택시흥고속도로, 수도권 제2외곽순환도로(2030년 예정), 시화나래IC시화JC(2021년 예정), 인천발 KTX(2025년 예정), 스마트 허브 트램 등 풍부한 교통 개발호재를 앞두고 있다.

뿐만 아니라 송산그린시티~시화MTV 연결도로 사업도 적극 추진 중에 있다. 송산그린시티는 철새서식지, 공룡알 화석지 등 천혜의 생태 환경과 마린리조트, 신세계 테마파크, 도심운하, 골프장 등 다채로운 관광레저 문화를 아우르는 복합도시로 조성될 계획이다. 두 지역이 이어지는 도로에는 대관람차가 설치될 예정이며, 향후 ‘런던아이(The London Eye)’와 같은 랜드마크로 거듭날 것으로 기대된다.

아울러 고급 커뮤니티 시설을 갖춘 수변 레지던스타운, 젊음의 광장 및 로데오거리를 포함한 광역 로데오 단지, 내수면 마리나항, 특급관광호텔, 해양문화레저공원, 웨이브파크 등 해양 관광과 레저를 경험할 수 있는 복합단지가 조성된다.

이렇듯 풍부한 개발호재와 입지를 두루 갖춘 ‘반달섬 웅신미켈란의아침’은 오션뷰 프리미엄으로 바다와 수변공원의 조망을 동시에 누릴 수 있게 된다. ▲A1(128실) ▲A2(32실) ▲A3(24실) ▲A4(6실) ▲B1(144실) ▲B2(108실) ▲B3(8실) ▲B4(6실) 8가지 타입을 제공하며, 복층 무상 특화 설계가 적용된다.

시화MTV ‘반달섬 웅신미켈란의아침’은 대규모 산업단지를 배후로 한 직주근접 단지로, 높은 수익률과 안전성을 갖춘 임대 투자 상품을 찾는 수요자들로부터 관심을 받고 있다.

