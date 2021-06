“디즈니 덕후 모여라!”…부라더미싱, 서울리빙디자인페어 성황리 종료

부라더미싱이 지난 5월 26일부터 5일간 코엑스에서 개최된 ‘2021 서울리빙디자인페어’에서 ‘디즈니홈’ 부스에서 ‘미니의 의상실’이라는 콘셉트로 함께 참여했다고 밝혔다.

디즈니홈 부라더미싱 부스는 오래 사랑을 받아온 디즈니의 대표 캐릭터 미니 마우스를 메인으로 디자인되었다. 사랑스럽고 귀여운 미니 마우스에서 모티브를 얻어 미니 마우스가 디자인한 사랑스러운 의상과 소품이 가득한 ‘미니의 의상실’을 표현하였다.

또한 해당 부스에서는 다양한 미키 마우스, 미니 마우스 캐릭터 자수로 새겨진 모자, 양말, 의상, 소품은 물론 형형색색 귀여운 미키 마우스 & 미니 마우스 캐릭터 자수 와펜들로 구성돼 있어 관람객의 주목을 받았다.

이번 디즈니홈 브라더미싱 부스에서 만나볼 수 있었던 부라더 대표 제품은 디즈니 캐릭터 자수미싱 ‘이노비스 180D(이하 NV180D)’로, 버튼 하나만 누르면 디즈니 캐릭터 자수를 자동으로 수 놓을 수 있는 기능을 비롯해 일반 재봉 기능까지 겸비한 가정용 자수 콤보 미싱이다.

이외에도 부스 내에서는 디즈니 캐릭터 자수미싱을 활용하여 현장에서 미키 마우스, 미니 마우스 캐릭터를 수 놓은 자수 에코백, 자수 네임택 만들기 등 관람객을 위한 다양한 체험도 함께 운영됐으며 부라더미싱 60주년 한정판으로 선보인 핑크미싱(P17K)도 부스 내 미니 마우스의 화장대에 함께 전시됐다.

관계자는 “오랜만에 개최된 전시인 만큼 다양한 고객들이 부라더미싱을 찾아주었다”며 “디즈니홈과의 콜라보를 통해 더욱 다양한 체험과 볼거리는 물론 미싱으로 자수도 즐길 수 있다는 즐거움을 제공할 수 있도록 노력했다. 고객들에게 특별한 경험으로 기억되길 바란다”고 전했다.

한편 서울리빙디자인페어는 최신 인테리어 디자인 트렌드, 라이프 스타일을 한 자리에서 만나 볼 수 있는 전시회로 그 중 디즈니홈 부스는 약 100평 규모로 브라더미싱 포함한 다양한 브랜드가 참가해 미싱부터 인테리어 제품 등을 선보였다.

