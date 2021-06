컨시어지 서비스도 하이엔드가 뜬다! ‘강남 피엔폴루스 크리아체’ VVIP 맞춤형 서비스로 눈길

- 강남권 고급주택, 5성급 호텔 부럽지 않은 컨시어지 서비스로 젊은 자산가 사로잡아…

- 차원이 다른 하이엔드 컨시어지 서비스 누릴 수 있는 ‘강남 피엔폴루스 크리아체' 6월 분양 예정

부동산 시장에서 컨시어지 서비스 열풍이 불고 있다. 컨시어지 서비스란, 고객의 요구에 맞추어 모든 것을 일괄적으로 처리해주는 서비스를 말하는 것으로 주로 고급 호텔에서 제공하는 세탁, 청소, 음식제공, 발렛 등의 서비스를 통칭하는 표현이다.

그런데 최근에는 호텔뿐만 아니라 주택시장에서 컨시어지 서비스의 중요도가 높아지는 분위기다. 3040 젊은 세대들이 주택시장에서 영향력을 확대해 나가는 가운데, 이들이 주거지 선택에 있어 생활의 편의성을 특히 중시하는 경향이 강함에 따라 젊은 수요층을 사로잡기 위한 차별화 전략으로 컨시어지 서비스를 적극 도입하고 있다.

특히 고급주택시장에서는 컨시어지 서비스의 수준까지 높이고 있다. 단순한 청소, 세탁, 음식제공 등의 생활편의 서비스를 넘어 여가·문화·업무 등의 다방면에서 편의성을 높일 수 있는 ‘하이엔드 컨시어지 서비스’를 제공해 상품의 차별화 및 고급화에 활용하고 있다.

실제로 하이엔드 컨시어지 서비스를 제공하는 고급주택은 분양시장에서도 인기다. 지난 2월 서울 강남구 역삼동에서 분양하며 최고 10.4대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 인기를 끈 ‘원에디션 강남’은 우편, 택배 서비스, 호텔, 항공 예약 서비스, 문화강좌 등의 수준 높은 컨시어지 서비스를 제공한다는 점이 특히 매력적이었다는 평가를 받았다.

한 업계 전문가는 “컨시어지 서비스는 이제 주택시장에서 선택이 아닌 필수라고 보일 만큼 중요성이 커졌다”며 “다만 일부 주택의 경우 그저 형식적인 수준의 서비스를 제공해 실제 거주 시 만족도가 떨어지기도 하는 만큼 컨시어지 서비스 역시 전문성이 보장되는지에 따라 향후 만족도 및 가치상승에 영향을 미칠 수 있다는 점을 반드시 고려해야 한다”고 조언했다.

이 가운데, 이달 서울 강남구에서 분양을 앞둔 ‘강남 피엔폴루스 크리아체’가 컨시어지 서비스 전문 기업과의 업무 제휴를 통해 ‘하이엔드 컨시어지 서비스’를 제공할 예정이라 주목할만하다.

‘강남 피엔폴루스 크리아체'는 서울시 강남구 역삼동 651-2에 위치하며 지하 6층~지상 18층, 도시형생활주택 29실과 오피스텔 24실 총 53실로 구성되는 고급주택이다.

일단 컨시어지 서비스 부문을 살펴보면, 단연 최고다. 일단 컨시어지 서비스 마켓리더인 ‘쏘시오리빙’이 운영하는 VVIP 맞춤형 서비스로 고품질의 서비스 퀄리티도 보장됐다. 세부 서비스의 면면을 보면, 발렛 서비스, 하우스키핑 서비스 등 호텔식 서비스와 함께 세탁 서비스, 펫케어 서비스, 방문세차 서비스 등 기타 주거 서비스도 적용된다. 특히, 콜센터를 이용한 맞춤형 비서 서비스까지 제공해 확실한 차별화를 더했다.

하이엔드 라이프를 완성해줄 특급 설계도 자랑이다. 단지는 집안 곳곳의 마감재나 가구, 가전 등의 색상 하나하나를 직접 고를 수 있는 ‘커스텀 하우스’로 꾸며진다. 특히 선택할 수 있는 색상의 종류도 다양해 결과적으로 세상에 단 하나뿐인 나만의 커스텀 하우스를 완성할 수 있다는 점에서 수요자들을 사로잡을 전망이다.

실제로, 크리아체의 바닥재는 매트한 무광 재질로 스톤의 질감을 자연스럽게 표현하면서도 견고함을 자랑하는 이태리 LEA社의 스톤 타일을 2가지 컬러 중 선택이 가능하고, 이를 이태리 고급 우드 플로어링 전문회사인 Original Parquet의 광폭 우드 플로어링(총 6컬러)으로 업그레이드할 수도 있다. 월페이퍼 또한 선택이 가능하며 컬러는 4가지로 제공된다.

세계 3대 명품 주방가구인 불탑(bulthaup)을 주방 가구로 배치해, 3가지 컬러 중 선택이 가능하며, 스테인리스와 우드 상판, 백키친과 아일랜드키친 사이 홈바의 컬러까지도 변경할 수 있다. 또한 붙박이장(3컬러), 오픈선반(2컬러)도 원하는 색으로 고를 수 있다.

브랜드 프리미엄도 기대된다. ‘강남 피엔폴루스 크리아체'는 2007년 7월 준공, 현재 청담동에서 가장 공시지가가 높은 하이엔드 오피스텔 ‘청담 피엔폴루스’의 하이엔드 부티크 버전으로 ‘피엔폴루스’의 브랜드 가치를 고스란히 공유한다. 청담 피엔폴루스가 전용 88~316㎡의 대형평형의 하이엔드 하우스였다면 ‘강남 피엔폴루스 크리아체’는 전용 39~59㎡의 컴팩트 평형 하이엔드 하우스로 지어져 1~2인 가구를 위한 하이엔드 주택의 랜드마크가 될 전망이다.

살기 좋은 입지도 장점이다. 단지는 지하철 9호선 언주역이 약 80m거리인 역세권에 자리해 출퇴근 편의성이 매우 편리하며, 언주로를 통해 테헤란로 및 도산대로, 학동로, 도곡로 등 강남 주요 대로와 남부순환로, 성수대교로의 접근성이 뛰어나다. 또한 인근 봉은사로를 통해 강남역, 삼성역 등의 업무 중심지와 강북으로의 이동도 수월하며, 반포IC도 가까워 경부고속도로 진·출입도 쉽다.

차량 10분 정도 거리에 신세계 백화점 강남점, 갤러리아 백화점, 현대백화점 무역센터점, 이마트 역삼점, 코엑스, CGV 강남 등이 있고, 반포한강공원도 가까워 풍요로운 여가 생활을 즐길 수 있다.

한편, ‘강남 피엔폴루스 크리아체' 하우징 갤러리는 서울시 강남구 청담동 92-4 삼이빌딩 1층에 마련될 예정이다.

