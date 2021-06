엠쓰리솔루션-길온, 신고령층 대상 인지·신체 기능강화 통합시스템 공동개발 MOU 체결

치매인지재활솔루션 전문기업 엠쓰리솔루션(대표이사 이선우)과 디지털 헬스케어 솔루션 전문 기업 길온(대표이사 김남선)은 신고령층 대상 인지-신체 기능강화 통합시스템 공동개발 및 공동 사업화를 위한 업무 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

엠쓰리솔루션은 길온, 서울대병원과 함께 최근 보건복지부에서 주관하는 보건의료기술 연구개발 과제에 선정되었으며, 2023년까지 선정된 과제를 통하여 신고령층 대상 인지-신체기능 강화 통합시스템을 개발할 예정이다.

엠쓰리솔루션의 인지증강 프로그램과 길온의 스마트 인솔을 기반으로 한 운동증강 솔루션을 통합 적용한 최초의 신고령층 대상 사용자 맞춤형 운동-인지 증강 통합 코칭 서비스 개발 및 공동 사업화를 진행한다는 설명이다.

엠쓰리솔루션 이선우 대표는 “국내 유수의 신발 브랜드를 통하여 그 성능을 검증받은 길온의 스마트인솔 기술을 서울대병원의 의학적 전문성을 가미하여 치매인지 재활 콘텐츠와 결합된 신체 기능강화 콘텐츠로 개발하게 된다면 천만노인시대에 고령자들의 자기결정적 삶에 이바지할 뿐만 아니라 국가-지역사회-기업-돌봄 종사자들로 이어지는 새로운 생태계 플랫폼으로 발전할 수 있는 토대를 마련하게 될 것”이라고 말했다.

이외에도 정부지원 과제 공동참여, 인적 자원 교류와 협력을 지속적으로 추진, 관련 기술 연구를 추진하기로 했다.

길온 김남선 대표는 "치매인지 재활 솔루션의 선두 기업인 엠쓰리솔루션 및 서울대병원과 함께 개발하는 고령층 대상 인지-신체 기능강화 통합 시스템은 인지/신체 기능 강화 및 재활 기능이 통합된 최초의 솔루션이 될 것이며, 일상생활 중 운동-인지 증강 및 치료 후 운동-인지 재활의 통합솔루션을 제공하여 초고령화 시대에 노인인구의 삶의 질을 개선하는데 많은 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

