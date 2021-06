여름철 신세계 가전제품, 음식물처리기 스마트카라 여름 BIG 프로모션 혜택

여름이 시작되면서 여름가전 시장에도 본격적인 이벤트가 진행되고 있다.

특히 음식물처리기 최대 성수기인 여름시즌을 맞아 음식물처리기에 수요가 급증하며 올해 창립 12주년을 맞이하는 친환경 음식물처리기 스마트카라도 본격적인 여름철 소비자 마음 사로잡기에 나서며 여름 BIG 프로모션 진행중이다.

이번 프로모션은 스마트카라 400 FIT 구매고객 전원 혜택으로 스마트카라 400 FIT 5% 할인쿠폰과 전용 에코필터 2세트, 락앤락 비스프리 10종을 증정한다.

음식물처리가전 스마트카라는 요즘 인테리어에 어울리는 색상으로 ‘스마트카라 400 FIT’을 출시했으며 기본 모던 그레이, 퓨어 화이트 색상과 스윗 핑크, 크림 베이지, 네이처 그린 3가지 색상의 뉴컬러 제품을 지난 5월에 런칭 후 창립 이래 최대 매출을 기록했다.

스마트카라는 10년 이상 독자 개발로 완성된 3중 복합 다중활성탄의 최적 배합을 통해 각종 음식물쓰레기의 악취를 잡고, 고온 멸균 기술력을 통해 세균까지 99.9% 살균한다.

또한 보관기능이 내장되어 있어 음식물쓰레기를 모았다가 한 번에 처리할 수 있다. 음식물 처리 후에도 원터치로 세척까지 가능하므로 여름철 음식물쓰레기 처리를 손쉽고 위생적으로 할 수 있다.

뿐만 아니라 장소를 구애받지 않으며 전원 코드만 꽂아 사용하는 무설치 가전제품으로 많은 자리를 차지하지 않아 더욱더 사용에 효과적이다.

스마트카라 관계자는 “여름 신세계 가전으로 스마트카라를 구매해주시는 분들께 보답하고자 홈페이지 프로모션을 준비했다”라고 말하며 “이번 프로모션처럼 온, 오프라인 프로모션을 꾸준하게 진행할 예정으로 앞으로도 많은 성원 부탁드린다”라고 덧붙였다.

