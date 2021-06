고덕강일지구 내 최적 입지여건 갖춘 DL이앤씨 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’ 7월 분양 예정

- 고덕강일공공주택지구 3지구 10블록에 전용면적 84㎡ㆍ101㎡, 593세대 규모 공급

- 도보 거리에 학군과 5호선 강일역 위치… 분상제 적용에 따른 합리적 가격 공급 기대

고덕강일공공주택지구(이하 고덕강일지구)에서 공급되는 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’의 분양시기가 한달 앞으로 다가왔다.

분양되는 단지마다 세 자릿수의 청약경쟁률을 기록한 고덕강일지구에서 다시 한번 일반분양되는 단지인 만큼 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’에 대한 수요자들의 기대와 관심도 엄청날 것으로 예상된다.

현재(이달 17일 기준) ‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 부동산 온라인 플랫폼 직방에서 강동구 1위, 서울시에서는 2위에 오를 정도로 높은 관심을 받고 있다. 또 아파트 실거래 정보 스타트업 호갱노노에서는 이달 1일부터 17일까지 4만7,738명의 수요자들이 관련 정보를 파악했을 정도다.

‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 고덕강일지구 내에서도 최적의 입지여건을 갖추고 있다. 강솔초등학교, 강명초등학교, 강명중학교가 도보 거리에 각각 위치해 있으며, 초등학교 및 중학교 설립 계획 부지도 도보권에 마련돼 있다. 학부모 선호도가 높은 명문학교인 한영외국어고등학교와 배재고등학교 등도 주변에 들어서 있다.

단지 앞에는 복합커뮤니티시설 설립 용지를 비롯해 근린생활시설 설립 용지도 마련돼 있으며 이마트, 코스트코, 스타필드하남 등 대형상업시설도 인근에 위치해 있다. 또 가까이에 근린공원 조성이 예정돼 있고 능골근린공원 등도 인접해 있으며 이케아 강동점, 영화관, 쇼핑몰, 오피스 등이 들어설 예정인 고덕비즈밸리도 오갈 수 있다.

여기에 지난 3월 개통된 지하철 5호선 강일역을 도보로 이용할 수 있는데다 수도권제1순환고속도로(상일IC), 올림픽대로, 중부고속도로(하남JC, 하남IC) 등 광역 교통망이 단지와 인접해 있다. 또 지하철 9호선 4단계 연장(계획) 강일동 광역환승센터(계획) 등이 추진 중에 있어 한층 탄탄한 주거 여건을 갖추게 될 것으로 기대되고 있다.

이러한 입지여건 외에도 단지가 들어서는 고덕강일지구는 공공택지로서의 경쟁력도 갖추고 있다. 우선 분양가 상한제가 적용되는 만큼 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’ 역시 주변 시세 대비 합리적인 가격에 공급될 것으로 기대를 모으고 있다.

고덕강일지구는 대규모 택지개발지구인만큼 이 곳에 들어서는 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 수도권(서울·경기·인천) 전 지역에서 1순위 청약이 가능하다. 특히 전용면적 101㎡의 경우 일반공급 물량의 50%가 추첨제 물량으로 배정돼 있어 청약통장 가점이 낮은 수요자들도 당첨을 노려볼 수 있으며, 유주택자(1주택자)도 청약을 신청할 수 있다.

DL이앤씨(디엘이앤씨)가 7월, 고덕강일지구 3지구 10블록에서 분양 예정인 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 지하 2층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 84㎡ㆍ101㎡, 총 593세대 규모의 아파트다. 면적별 세대수는 △전용면적 84㎡ 419세대 △전용면적 101㎡ 174세대로 구성된다.

‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 고덕강일지구의 특화 콘셉트인 소셜 스마트시티(Social smart city) 조성 현상 설계 공모에서 선정된 특화 디자인과 브랜드 리뉴얼을 통해 새롭게 거듭난 e편한세상의 브랜드 아이덴티티가 결합된 단지로 공급된다.

평범한 구조와 설계로 고착화돼 있는 주거생활에서 벗어나 개개인과 구성원 모두의 라이프 스타일을 담아낼 수 있는 수준 높은 주거공간이 될 것인 만큼 서울에서 새로운 주거 생활을 시작하려는 수도권 수요자에게 더할 나위 없는 선택지가 될 것으로 보인다.

DL이앤씨의 ‘e편한세상 강일 어반브릿지’는 7월 분양될 예정이다.

