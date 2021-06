동작구, 청년 창업의 메카 '365 스테이션' 운영

지상 3층, 연면적 194.55㎡ 규모 스타트업 공간 8개 실과 회의실 등 갖춰... 평가 등 통해 우수기업에 선정되면 테크스테이션으로 배치 창업활동 도와

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 서울시·숭실대와 함께 대학 인근 상도로55길 8-3 일대에 ‘365 스테이션’을 조성, 이달부터 본격 운영에 들어간다.

구는 2019년12월 서울시 종합형 캠퍼스타운 조성사업에 숭실대가 선정됨에 따라 지역-대학-청년의 상생발전을 도모하기 위해 지난해 1월부터 4년 동안 사업비 100억원을 투입해 사업을 추진해오고 있다.

365 스테이션은 숭실캠퍼스타운 조성사업의 일환으로 사업비 3억5500만원을 투입해 지상 3층, 연면적 194.55㎡ 규모에 스타트업 공간 8개실과 회의실을 갖추고 있다.

특히, 3~4인 규모의 창업팀이 창업활동에 집중할 수 있도록 스타트업 공간을 운영하며 상황에 따라 최대 7~8명 수용 가능해 여러 창업팀이 아이디어를 공유할 수 있다. 단, 코로나19 예방수칙을 철저히 준수해 운영된다.

이와 함께 365 스테이션에 입주하는 창업기업은 평가를 통해 지속적으로 지원을 하고 매출·고용·투자 등 연차평가를 통해 선정된 우수기업은 올해 하반기 완공 및 운영 예정인 테크스테이션으로 배치해 포토/UCC 스튜디오, 3D 창작소 등 훨씬 다양한 창업활동을 할 수 있도록 돕는다.

아울러, 구는 18일까지 창업에 관심 있는 주민, 학생, (예비)창업자를 대상으로 온라인 스타트업 아카데미를 운영해 아이템 선정, 세무회계, 마케팅 전략 등 단계별 실무교육을 진행한다.

한편, 구는 중앙대와 함께 2018년부터 진행한 흑석캠터스타운 조성사업 일환으로 대학교 인근 동작역에 9개의 개별 스튜디오와 회의실 등을 갖춘 창업스튜디오를 조성, 이달부터 본격 운영에 들어갔다.

박범진 전략사업과장은 “지역-대학 협력의 결실인 365 스테이션 운영을 통해 창업을 희망하는 청년들에게 교육부터 고용·창업까지 안정적으로 지원하겠다”고 말했다.

