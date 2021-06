KB證 "온라인 설문 통해 고객 의견 적극 수렴"

온라인 전용 상품 및 MTS 관련 고객 제안 청취

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 온라인 설문을 통해 고객 의견을 적극 수렴하는 행사를 진행한다.

KB증권은 18일까지 온라인 설문을 통해 고객 패널인 'KB 스타 메신저'를 선정, 고객 의견을 적극 수렴하겠다고 17일 밝혔다.

이번 'KB 스타 메신저' 7기 고객 패널은 사전 온라인 설문을 통해 적극적으로 의견을 개진하고 고객 패널 참여의사를 밝힌 고객 중 총 40명이 선정된다. 최근 KB증권의 온라인 매체를 통해 금융상품을 가입했거나 주식을 거래한 경험이 있는 고객이 온라인 설문 대상이다.

선정된 고객패널은 펀드, 주가연계증권(ELS) 등 온라인전용 금융상품과 모바일트레이딩시스템(MTS) '마블' 이용에 관한 개선 의견이나 요구사항 등을 비대면으로 제안하게 된다.

박정림 KB증권 사장은 "코로나19가 지속됨에 따라 비대면 거래가 급증하고 있어 온라인전용 금융상품과 MTS에 대한 소비자 의견을 반영해 불편사항을 개선해 나갈 것"이라고 했다.

