[아시아경제 이민우 기자] 신영증권이 영등포구청과 손 잡고 금융개발진흥지구 활성화에 나선다.

신영증권은 영등포구청과 17일 서울 영등포구 여의도 신영증권 본사에서 '여의도 타운매니지먼트' 협약식을 진행했다고 이날 밝혔다.

이에 따라 신영증권과 영등포구청은 여의도 금융개발진흥지구 지역 내 활성화 행사를 운영하고 공공 공간을 시민의 쉼터로 활용하는 등의 활동을 할 계획이다.

