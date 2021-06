日코로나 신규확진 1500명대..도쿄, 전주대비 증가

[아시아경제 구채은 기자] 일본 전역의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자는 1500명대로 감소세로 나타났다. 하지만 올림픽 개최 도시인 도쿄 지역은 다시 증가 추세를 보이고 있다.

17일 NHK방송에 따르면 이날 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자는 도쿄 452명을 포함해 총 1554명(오후 9시 기준)이다.

전체 수치는 같은 목요일 기준으로 1주 전과 비교해 5주 연속으로 줄었다. 다만 도쿄에선 이날 신규 감염자가 지난주보다 13명 늘어나는 등 이틀 연속으로 1주 전의 같은 요일보다 많았다.

일본 정부는 이날 코로나19 대책본부 회의를 열어 도쿄를 포함한 9개 광역지역에 오는 20일까지 시한으로 선포해 놓은 긴급사태를 해제키로 했다.

이날까지 일본의 누적 확진자는 78만1526명, 사망자는 하루 새 47명 늘어난 1만4344명으로 집계됐다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr