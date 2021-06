[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 오후 여의동에 위치한 신영증권 회의실에서 열린 ‘여의도 타운매니지먼트 사업’ 활성화를 위한 업무 협약식에 참석해 협약서에 서명을 했다.

구는 여의도 금융개발진흥지구의 금융중심지 활성화를 위해 신영증권, 프룸과 ‘여의도 타운매니지먼트 사업’ 업무 협약을 체결, 지역 활성화를 다양한 활동에 상호 협력해나가기로 했다.

협약을 진행한 후 채 구청장은 붐업 프로젝트가 진행되고 있는 신영증권 앞마당 현장을 라운딩하며 행사 진행상황을 살폈다.

채현일 구청장은 “여의도 타운매니지먼트 사업의 추진을 통해 여의도 금융진흥지구가 국제금융 중심지로 도약할 수 있도록 지속적이고 아낌없는 지원을 펼쳐나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr