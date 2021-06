제주해경청, 여름 성수기 대비 유·도선 안전점검 실시

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황절필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 오상권)은 여름 성수기 대비 유·도선 및 선착장 취약 개소에 대한 선제적인 예방점검을 통해 운항 질서를 확립하고 안전한 해상교통 환경 조성에 최선을 다한다고 17일 밝혔다.

제주지방해양경찰청은 민·관이 함께하는 ‘유·도선 해양안전 기동점검단’을 편성해 이달 18일부터 21일까지 3일간 제주 관내 유·도선 10척(선착장 6개소)을 대상으로 ▲선사의 안전운항 의무 준수 여부 ▲인명구조요원 및 인명구조장비 등 자격·배치 기준 ▲각종 시설·장비의 기준 충족 여부 등 안전운항을 위해 필요한 사항을 잘 갖추고 있는지 안전점검을 실시한다.

또한, 제주도가 현재 사회적 거리두기를 2단계를 시행하고 있는 점을 고려, 선사와 이용자의 코로나19 관련 예방수칙 준수 여부도 함께 점검할 예정이다.

제주해경청 관계자는“많은 국민이 이용하는 유·도선은 안전사고가 발생하게 되면 대형 사고로 이어질 수 있어 각별한 관심이 요구되며, 여름철뿐만 아니라 향후 추석과 겨울철에도 바닷길 이용객의 안전을 위해 꼼꼼한 안전관리 활동을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr