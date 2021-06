文 대통령, 유럽 순방 마무리하고 귀국길…백신·경제외교 펼쳐

[스페인(바르셀로나)=공동취재단-(서울)=이지은 기자] 문재인 대통령은 17일 오후(현지시간) 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 및 오스트리아·스페인 국빈방문을 마치고 귀국길에 올랐다.

지난 11일 출국한 문 대통령은 12~13일 영국 콘월에서 개최된 G7 정상회의에 참석, 주요국 정상들과 코로나19·기후변화·민주주의 등 글로벌 현안을 논의했다.

또 G7 정상회의 기간 동안 의장국인 영국, 호주, 프랑스, 독일, 유럽연합(EU)과 별도의 양자회담을 갖고 협력 방안을 논의했지만, 스가 요시히데 일본 총리와의 첫 정상회담은 열리지 않았다.

G7 회의를 마치고 영국을 떠난 문 대통령은 13~15일 오스트리아를 국빈방문, 양국 관계를 동반자 관계로 격상하고 5G·수소에너지 등 신산업 분야에서 호혜적 협력을 확대해 나가기로 했다. 이어진 15~17일 스페인 국빈방문에서도 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상했다.

문 대통령은 이번 순방길에서 아스트라제네카의 글로벌 최고경영자와 세계 세 번째 mRNA 백신을 개발 중인 독일 제약사 큐어백 CEO와도 면담을 갖고 백신 협력을 당부하는 등 '백신 외교'도 펼쳤다.

문 대통령은 18일 오전(한국시간) 전용기편으로 귀국한다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr