'다시 시작하는 남북합의 이행’ 토론회 공동 개최

21일 대한상공회의소 국제회의장서 토론회 개최, 북측에 ‘남북 미술 전시회’ 순회 개최 공식 제안

[아시아경제 박종일 기자] 전국 38개 지방자치단체로 구성된 전국 남북교류협력 지방정부협의회와 (사)남북경제문화협력재단이 한반도 평화 프로세스 재개를 모색하기 위해 21일 오전 대한상공회의소 국제회의장에서 ‘다시 시작하는 남북합의 이행’ 토론회를 공동 개최한다.

17일 전국 남북교류협력 지방정부협의회(상임공동대표 염태영 수원시장)에 따르면 이번 토론회는 남북 화해의 이정표인 6·15 공동선언과 10·4 선언, 4·27 판문점 선언, 9월 평양 공동선언 등 남북 정상간 합의한 사항을 빠른 시일 내에 재개하기 위해 마련됐다.

코로나19 상황을 고려해 이인영 통일부 장관을 비롯 전국 지방자치단체장 등 최소 인원만 참석, 지방정부협의회와 남북경제문화협력재단 유튜브 채널을 통해 생방송된다.

토론회는 남북경제문화협력재단 이사장인 임종석 대통령외교안보 특별보좌관 기조 강연을 시작으로 본격적인 서막이 열리며, 토론회 진행은 지방정부협의회 공동대표인 정원오 서울 성동구청장과 사무총장인 김병내 광주 남구청장이 맡는다.

토론 주제는 ‘남북 합의’와 ‘남북 협력’ 2가지이며, 발제자로 이정철 서울대 교수와 박계리 국립통일교육원 교수가 각각 무대에 오른다. 두 교수는 남북합의 이행 재개를 위해 현 상황에서 어떤 것들이 필요한 지에 대해 구체적인 실행 방안 등을 내놓을 것으로 보인다.

주제 발표가 끝난 뒤에는 한반도 평화를 이끄는 구체적인 이행 방안을 놓고 패널 간 의견을 주고받는 토론이 본격화된다. 패널로는 김홍장 충남 당진시장과 이남주 성공회대 교수가 참석한다.

이밖에 지방정부협의회는 이날 토론회가 끝난 뒤 북측에 ‘남북 미술 전시회 개최’를 공식적으로 제안할 예정이다.

남북 정상간 합의 사항이 조속히 이행되기를 바라는 의지를 담은 것으로, 백두산과 한라산을 모티브로 하는 남북 대표 작품을 오는 29일부터 경기 수원시를 비롯해 광주 남구 등 전국을 순회하며 전시하고 동시에 북측 도시에서도 전시회를 이어간다는 방침이다.

정원오 지방정부협의회 공동대표(성동구청장)는 “남북합의 이행의 새로운 모델을 적극 발굴해 추진, 지방정부 차원에서 국민들과 함께하는 대중적 통일 운동으로 한반도의 새국면을 조성해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr