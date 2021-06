현대·기아 등 10대 車판매사 지난해 '저공해차 보급목표' 초과 달성…'르노삼성'만 미달

환산실적 기준 32만8000대

2023년부턴 미달성 기업에 기여금 부과

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 저공해차 보급목표제 대상기업인 현대·기아·한국GM·벤츠·BMW·토요타 등 10개 자동차 판매사가 지난해 목표치를 초과 달성한 것으로 나타났다.

17일 환경부는 대상기업 10개사는 2020년에 환산실적 기준으로 총 32만8000여대의 저공해차를 보급한 것으로 집계됐다고 밝혔다. 환산실적은 판매수량을 단순 합산한 것이 아니라 저공해차 1종인 전기·수소차는 1.2∼3.0점 2종인 하이브리드차에는 0.6∼1.2점 등을 적용·계산한 수치다.

2020년 보급목표는 2016~2018년간 연평균 판매량의 15%(22만4047대)였으나, 실제 이들 기업이 판매한 저공해차는 22% 수준으로 당초 목표보다 7%포인트 넘어섰다.

차종별 분포는 1종 전기·수소차가 6.7만대(4.5%), 2종 하이브리드차가 11만4000대(7.6%), 3종 액화석유가스(LPG)·휘발유차가 14만8000대(9.9%)를 차지했다.

기업별로는 총 9개사가 2020년 보급목표를 달성했다. 특히 현대와 기아가 전체 보급 대수의 72%(23만7000대)를 차지했다. 르노삼성은 신규차량 출시 지연과 판매 부진 등으로 저공해차 판매량이 5% 수준으로 감소하해 당초 목표를 달성하지 못했다.

저공해차 보급목표는 2021년 18%, 2022년 20%로 단계적으로 상향하고, 무공해차무공해차(전기·수소차) 보급목표를 별도로 신설해 판매규모에 따라 2021년 4~10%, 2022년 8~12%로 차등 부과한다.

지난해 12월 대기환경보전법 개정에 따라, 2023년부터 보급목표를 달성하지 못한 기업은 기여금을 납부해야 한다. 기여금의 구체적 수준과 부과방안은 관계부처와 업계, 전문가 등이 참여하는 작업반의 논의를 거쳐 올해 하반기까지 마련될 예정이다.

김승희 환경부 대기환경정책관은 "올해 무공해차 보급목표가 신설됨에 따라 저공해차 보급목표제도가 수송부문 탄소중립에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"며 "환경부는 업계와 지속적으로 소통하며 합리적인 제도 이행방안을 마련하고 저공해차 보급목표제가 원활히 안착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

