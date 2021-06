“김치볶음밥을 누룽지로”…GS25, ‘오모리김치볶음밥누구지?’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 김치볶음밥을 바삭한 누룽지로 만든 ‘오모리김치볶음밥누구지?’ 자체 브랜드(PB) 상품을 출시했다고 17일 밝혔다.

이 상품은 오모리 김치와 나시고렝(인도네이사식 볶음밥)에 주로 쓰이는 안남미를 사용해 만든 김치볶음밥을 무쇠판에 눌러 만든 누룽지 스낵이다. 공깃밥 한 그릇 분량의 김치볶음밥을 원형 모양의 누룽지 3장으로 만들었으며, 김치볶음밥의 매콤한 맛과 누룽지의 구수한 맛을 동시에 느낄 수 있게 했다.

GS25는 김치볶음밥과 누룽지의 두 가지 특성을 모두 가졌다는 의미와 누룽지의 중의적 표현을 담고, MZ세대들에게 재미와 독특함을 선사해 한번 들으면 쉽게 잊어버리지 않도록 ‘오모리김치볶음밥누구지?’라는 상품명을 지었다.

GS리테일 관계자는 “철판 위에 고기를 구워 먹은 후 김치볶음밥을 얇게 펴서 누룽지로 만들어 먹었던 기억을 살려 이번 상품을 개발하게 되었다”며 “앞으로도 고객분들이 신선함을 느낄 수 있는 차별화 상품을 지속 출시해 나갈 것”이라고 말했다.

