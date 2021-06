황희 장관 "일본과 트래블버블? 확진자 많고 접종률 저조"

스페인 현지서 기자단 만나 '스페인 트래블 버블' 검토…"기회 실기하면 산업적으로 데미지"

[스페인(마드리드)=공동취재단] 문재인 대통령의 스페인 국빈 방문을 수행하고 있는 황희 문화체육관광부 장관은 16일(현지시간) 기자들을 만나 일본과의 '트래블 버블(여행안전권역)' 협정 체결 문제에 대해 신중한 입장을 보였다. 반면 황 장관은 스페인과는 트래블 버블 협정 체결을 검토하고 있다고 전했다.

황 장관은 도쿄 올림픽을 앞두고 일본과는 트래블 버블 협정 체결을 검토를 하지 않느냐는 질문에 "트래블 버블은 안전한 국가와 해야 하는데 일본은 (코로나19 백신) 접종률도 저조하고, 확진자 수도 7000명 나온다"고 지적했다.

일본보다는 상대적으로 코로나19 백신 접종률이 높은 '국민이 안심할 수 있는 국가'를 중심으로 검토가 필요하다는 얘기다.

황 장관은 "스페인은 한국을 포함한 방역 우수국가 10여개 나라에 대해 입국자의 백신 접종 여부와 관계없이 이를 적용할 수 있다고 발표한 바 있으며, 한국은 백신 접종자에 한해 적용을 적극 검토하고 있다"면서 스페인에 대해서는 긍정 기류를 내비쳤다.

황 장관은 "스페인에서는 방탄소년단(BTS)도 인기가 있고, 한국 관광에 대한 수요 압력이 상당히 높아진 상태"라면서 7월부터는 양국 간 단체관광도 재개되기를 희망한다는 견해를 나타냈다.

황 장관은 코로나19를 극복하는 과정에서 정부가 너무 보수적으로 접근해서는 안 된다는 견해를 나타냈다. 황 장관은 "이 기회를 실기하면 (관광 분야가) 산업적으로 큰 데미지를 받을 수 있다. 국제 경쟁에서 좋은 위치를 뺏길 우려도 있다"고 지적했다.

스페인(마드리드)=공동취재단