심야 귀가 여성 '묻지마 폭행'한 20대 남성 구속

[아시아경제 정동훈 기자] 야밤에 서울 길거리에서 만난 처음 보는 여성을 마구 때린 혐의를 받는 20대 남성이 구속됐다.

서울 강북경찰서는 A(29)씨에 대해 상해 혐의로 신청한 구속영장이 16일 법원에서 발부됐다고 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 0시 30분께 강북구 미아동에서 20대 여성 B씨를 건물 지하 주차장으로 끌고 간 뒤 폭행했다. A씨는 B씨를 향해 욕설을 퍼부으며 주먹을 휘두르고 발로 찬 혐의를 받는다. 여성이 주차장 밖으로 기어 도망쳤지만, A씨는 쫓아와 주먹으로 때린 것으로 알려졌다.

피해 여성은 아르바이트를 마치고 귀가하던 중이었다. 그는 얼굴을 심하게 다쳐 치료를 받는 것으로 전해졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 추적해 지난 14일 폭행 현장 인근에서 A씨를 체포했다. A씨는 경찰 조사에서 "여자친구와 헤어져 화가 나 있었다"고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 구속된 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 예정이다.

